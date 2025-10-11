İstanbul’da öğlen saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, özellikle Arnavutköy’de etkisini gösterdi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yeri tenteleri ve köprü altlarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji, kentin birçok ilçesinde yağışın aralıklarla süreceğini duyurdu. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, trafikte aksamalar yaşandı.

Yetkililer, olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su tahliye çalışmaları için hazır bekliyor. Yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, vatandaşlara toplu taşıma kullanmaları önerildi.