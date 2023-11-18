İstanbulluların bugün akın edeceği yeri ünlü gazeteci açıkladı. İstanbul’da yağmur sicim gibi yağıyor

İstanbul’da şiddetli yağış başladı. Gazeteci Orhan Can video çekerek İstanbulluların bugün gidecekleri yeri söyledi.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbulluların bugün akın edeceği yeri ünlü gazeteci açıkladı. İstanbul’da yağmur sicim gibi yağıyor

AKOM, AFAD, Meteoroloji ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul’u sağanak vurdu. Yollarda trafik oluşurken arabaların silecekleri sicim gibi yağan yağmurun hızına yetişemiyor.

Usta gazeteci Orhan Can İstanbul’da etkili olan yağışı kayıt altına aldı. Sabah iş saatlerinde çekilen videoda yağmura rağmen trafiğin olduğu görüldü.

Orhan Can yollardaki son durumu bildirerek, İstanbulluların bugün akın edeceği yeri de açıkladı.

USTA GAZETECİ İSTANBULLULARIN AKIN EDECEĞİ YERİ AÇIKLADI

Videoda konuşan gazeteci Can şunları söyledi:

İstanbul'da beklenen fırtına alarmı verildi ama bundan önce yağmur geldi müthiş bir yağmur yağıyor şu anda sanırım bir sürü sorun da oluşturacak ama belediye uzun zamandır su taşkınları olan yerleri özel çalışma ile halletmişti İnşallah kimseye zarar gelmez.

Silecekler zor yetişiyor ama İstanbulluya fırtına uyarısı yapıyorsun sokakta, uyarı yapıyorsun, yine sokakta.

Sabahın köründe hepsi arabalarına atlamışlar, İstanbul’u dolaşıyorlar dolaşmaya başlamışlar. Yağmur ve soğuk olduğunda en çok gidilen yerler AVM'ler sanırım 12.00'ye doğru da AVM'ler tıklım tıklım dolar. Benzin kaç lira olursa olsun mazot kaç lira olursa olsun….

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TRAFİK KİLİT

Şiddetli yağışa rağmen İstanbul'da trafik yoğunluğu şuan da yüzde 53.

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ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILMIŞTI

AKOM’un vatandaşlara gönderdiği mesaj şu şekilde:

"AKOM verisine göre ilçenizde cumartesi sabah başlayıp pazar günü öğle saatlerine kadar sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterecek. İBB ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Olumsuz bir durumda 153 Çözüm Merkezimize ulaşabilirsiniz."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul için 18 Kasım Cumartesi günü fırtına ve sağanak uyarısında bulundu.

SEL, YILDIRIM, SU BASKINI

AFAD'dan İstanbullulara gönderilen SMS'te, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da cumartesi günü sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor" denildi.

İstanbul Valiliği, kentte sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

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