İstanbulluların dün gece neden uyuyamadığı belli oldu

İstanbulluların dün gece neden uyuyamadığı belli oldu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul genelinde hava sıcaklığı 25 santigrat derece civarında seyrederken, bazı ilçelerde nem oranı yüzde 100 ile rekor seviyeye ulaştı. Büyükşehir genelinde nem oranı yüzde 82 olarak ölçüldü.

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İstanbulluların dün gece neden uyuyamadığı belli oldu 1

İstanbul'da genel hava sıcaklığı 25 derece, hissedilen sıcaklık ise 27.5 derece olarak kaydedildi.

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İstanbulluların dün gece neden uyuyamadığı belli oldu 2

Gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı, ilçelere göre farklılık gösterdi.

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İstanbulluların dün gece neden uyuyamadığı belli oldu 3

Çatalca, Ataşehir ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 100'e ulaşarak rekor seviyelere çıktı.

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İstanbulluların dün gece neden uyuyamadığı belli oldu 4

Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenyurt, Kağıthane, Pendik, Sarıyer ve Şişli'de nem oranı yüzde 95 olarak ölçüldü.

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İstanbulluların dün gece neden uyuyamadığı belli oldu 5

Avcılar, Bahçelievler ve Bakırköy'de ise hava sıcaklığı 25 derece, hissedilen sıcaklık 27.2 derece, nem oranı ise yüzde 88 olarak kaydedildi.

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İstanbulluların dün gece neden uyuyamadığı belli oldu 6

Ataşehir, Çatalca ve Ümraniye'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22.2 ila 22.4 derece arasında değişirken, nem oranı yüzde 100 ile zirve yaptı.

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İstanbulluların dün gece neden uyuyamadığı belli oldu 7

Şişli'de nem oranı yüzde 99'u bulurken, sıcaklık 24.4 derece olarak kaydedildi. Beşiktaş ve Beyoğlu'nda hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24.3 derece, nem oranı ise yüzde 98 olarak belirlendi.

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İstanbulluların dün gece neden uyuyamadığı belli oldu 8

Kartal, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy ve Maltepe'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23.8 ila 25.2 derece arasında değişirken, nem oranı yüzde 87 olarak kaydedildi.

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İstanbulluların dün gece neden uyuyamadığı belli oldu 9

Sarıyer'de hava sıcaklığı 24.2 derece, nem oranı ise yüzde 96 olarak ölçüldü. Sultanbeyli ve Sancaktepe'de ise sıcaklık 22.8 derece, nem oranı yüzde 92 olarak belirlendi.

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İstanbulluların dün gece neden uyuyamadığı belli oldu 10

Beylikdüzü'nde hava sıcaklığı 25.2 derece, hissedilen sıcaklık 28.1 derece, nem oranı ise yüzde 90 olarak kaydedildi.

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İstanbulluların dün gece neden uyuyamadığı belli oldu 11

Tuzla'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22.8 derece, nem oranı ise yüzde 89 oldu. Adalar ve Bağcılar'da hava sıcaklığı 24.2 derece, nem oranı yüzde 88 olarak ölçüldü.

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İstanbulluların dün gece neden uyuyamadığı belli oldu 12

İstanbul genelinde hava sıcaklığı 25 derece, genel nem oranı ise yüzde 82 olarak kaydedildi.

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