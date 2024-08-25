İstanbulluların dün gece neden uyuyamadığı belli oldu

Şişli'de nem oranı yüzde 99'u bulurken, sıcaklık 24.4 derece olarak kaydedildi. Beşiktaş ve Beyoğlu'nda hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24.3 derece, nem oranı ise yüzde 98 olarak belirlendi.