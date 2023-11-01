İstanbulspor 3. Lig takımına elendi

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Süper Lig ekibi İstanbulspor, TFF 3. Lig takımı Kepezspor'a 3-2 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbulspor 3. Lig takımına elendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda süpriz bir sonuç yaşandı. İstanbulspor, TFF 3. Lig ekibi Kepezspor'u evinde ağırladı.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kepezspor, uzatmalarda 3-2 kazandı ve bir üst tura yükseldi.
Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlanırken İstanbulspor'un golü 39. dakikada Djakaridja Juior Traore'den gelirken, Kepezspor'un golünü 45+1'de penaltıdan Yılmaz Basravi attı.
İstanbulspor'da Bartu Kırtaş 84. dakika kırmızı kart gördü.
Uzatmalara giden maçta Kepezspor'un golleri 101' ve 115'te Ozan Can Dursun'dan geldi.
İstanbulspor 118. dakikada Mendy Mamadou ile farkı 1'e indirse de bu maçı kazanmaya yetmedi.
Bu sonuçla Kepezspor kupada bir üst tura yükseldi.

YAŞANAN POZİSYON MAÇA DAMGA VURDU
Mücadelenin 85. dakikasında Kepez Belediyespor, rakip ceza sahasının sağ çaprazından bir serbest vuruş kazandı. Serbest vuruştan arka direğe doğru gönderilen topa Ozan Can Dursun kafayı vurdu. Top takım arkadaşı Faruk Öcal'dan döndü. Dönen topu bir kez daha önünde bulan Ozan Can'ın vuruşunda top kaleye doğru yöneldi. Kaleci Alp Arda son bir hamleyle direk dibinde kontrol etti, ancak topun çizgiyi geçtiği yönünde tartışmalar yaşandı. Yan hakem ya da Hakem Emre Kargın gol kararı vermedi ve oyun devam etti. Kepez Belediyespor oyuncuları ve kenar yönetimi hakeme uzun süre itirazda bulundu.

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