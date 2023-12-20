İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu takımın eden sahadan çekti? Yok artık

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İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu takımın eden sahadan çekti? Yok artık
Ecmel Sarıalioğlu takımı neden sahadan çekti?

İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekildi.

Başkan Ecmel Sarıalioğlu sahaya inerek takımını çekti sahadan.

Futbol sahalarında pek görülmemiş bir şey bu.

Çok enteresan.

Hakemin kararına kızmış. Hakem onların lehine faul vermemiş, dönmüş o pozisyon gol olmuş.

İlk baktığında "Adam çok sinirlenmiş" diyorsun.

Ama bugünkü basın toplantısında söylediklerini dinleyince içine kurt düşüyor, inanamıyorsun.

Diyor ki başkan:

VAR eğer 5 dakikada karar veremiyorsa, 73. dakikada sahadan takımın çekilmesinin sorumlusu hakemler ve federasyondur, biz değiliz. Trabzonspor maçına denk gelmesi bir tesadüf. Kimse benden fazla Trabzonlu olmasın. Hiçbir Trabzonlu benden çok Trabzonlu ve Trabzonsporlu değildir.

Bu konuşmadan sonra insanın aklına ister istemez geliyor.

Başkan madem Trabzonsporlusun neden İstanbulspor başkanısın?

Şimdi düşünmez mi insan; bunu kasıtlı mı yaptın diye?

Çünkü talimata göre Trabzonspor hükmen 3-0 galip ilan edilecek.

Bu mudur yani?

Kimse senden fazla Trabzonsporlu değilse...

Ne diyeceksin şimdi buna.

Bu nasıl bir girdaptır yahu?

Böyle şey olur mu?

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