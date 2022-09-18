Beşiktaş'ta taraftarın istediği isim belli oldu

Siyah-beyazlılarda, Emre Bilgin ve Ersin Destanoğlu'nun yediği hatalı gollerin ardından gözler kaleci Mert Günok'a çevrildi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyadan tecrübeli kalecinin ilk 11'de yer alması yönünde paylaşımlar yaptı. Geçtiğimiz sezon ağır sakatlıklar yaşayan Mert Günok'un bu sezon forma giymemesi ise en büyük handikap olarak öne çıkıyor.

Bilindiği üzere Mert Günok, geçen sezon Giresunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve 21 Kasım 2021 tarihinden bu yana da hiçbir maçta forma giymemişti. Mert Günok'un, eski takımı Fenerbahçe ile oynayacakları derbide kadroda olması öngörülüyor.

Geride bıraktığımız gün Mert Günok, kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kadroda yer alma adına hazır olduğu mesajını vermişti. Siyah-beyazlılarda bir diğer kaleci Utku Yuvakuran, TFF'ye bildirilen kadroda yer almamıştı.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Sinan Vardar, Ersin Destanoğlu'nun yerine Mert Günok'un geçmesi gerektiği yönünde fikir beyan etti. Vardar, "Yediği gol Ersin'e yakışmadı. Sabırsızlıkla Mert Günok'u bekliyoruz" ifadesini kullandı.