Kaynak: AA
İstanbulspor ile Manisa FK puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın kapanış maçında İstanbulspor ile Manisa FK, 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

İSTANBULSPOR: 1 - MANİSA FK: 1

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Yusuf Susuz, Ferhat Çalar

İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Ologo, Ali Şahin Yılmaz, Duhan Aksu, Vorobjovas, Yusuf Ali Özer (Dk. 89 İzzet Erdal), Sambissa (Dk. 84 Özcan Şahan), Loshaj, Mamadou (Dk. 84 Krstovski), Mustafa Sol (Dk. 69 İsa Dayaklı)

Manisa FK: Vedat Karakuş (Dk. 46 Samet Karabatak), Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Ada İbik, Ayberk Karapo, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 90+4 Yunus Yüce), Cissokho, Adekanye (Dk. 56 Burak Süleyman), Lindseth (Dk. 85 Osman Kahraman), Muhammed Enes Kiprit, Diony (Dk. 90+4 Herelle)

Goller: Dk. 16 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor), Dk. 45+1 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK)

Sarı kart: Dk. 32 Loshaj (İstanbulspor)

