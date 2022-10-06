6 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ankaragücü maça çıkmadan hakemleri eleştirdi

Ankaragücü maça çıkmadan hakemleri eleştirdi

MKE Ankaragücü Kulübü, Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile 8 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçta hakemlerden adil yönetim beklediklerini vurgularken ilginç bir açıklama yayınladı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 21:21
Takip Et

İstanbulspor maçı öncesi Ankaragücü'nden hakem açıklaması geldi

Ankaragücü maça çıkmadan hakemleri eleştirdi
+
Aa
-

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun en önemli sorunu; futbolu yöneten kurumlar ve futbol kulüpleri arasında yaşanan güven problemidir. Sayın Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığında, TFF yönetim kurulu, göreve başladığı günden itibaren tüm kurumları ile güven inşa edecek projeleri uygulamaya geçirmeye başlamıştır. MHK'nın 2022-2023 Süper Lig sezonunda hakem atamalarında uyguladığı yapay zeka yöntemini de bu açıdan önemli bir adım olarak görüyoruz. Belirli bir algoritmaya göre gerçekleştirilen hakem atamalarının başarısını, yine sahadaki Türk hakemlerinin adaletli yönetimi belirleyecektir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, "Kulüp hafızamızda verdiği kararlar ile hiç de iyi hatırlamadığımız hakemler de dahil olmak üzere öncelikli görevi saha içinde adaleti sağlamak olan hakemlerimize yönelik güven duygusunu asla yitirmek istemiyoruz. Hafta sonu oynayacağımız müsabakamızda, geçmiş dönemde yapılan hataların olmayacağı adil bir yönetim bekliyoruz." denildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
1
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
2
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
3
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
4
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
5
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın
6
﻿e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın
﻿e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
7
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Yunanistan açıklarında iki göçmen teknesi battı 22 ölü
﻿Yunanistan açıklarında iki göçmen teknesi battı 22 ölü
﻿Yunanistan açıklarında iki göçmen teknesi battı 22 ölü
﻿KOAH hastası babanın kullandığı oksijen tüpü patladı; yanan otomobilde hayatını kaybetti
﻿KOAH hastası babanın kullandığı oksijen tüpü patladı; yanan otomobilde hayatını kaybetti
﻿KOAH hastası babanın kullandığı oksijen tüpü patladı; yanan otomobilde hayatını kaybetti
﻿Avrupa borsaları düşüşle kapandı
﻿Avrupa borsaları düşüşle kapandı
﻿Avrupa borsaları düşüşle kapandı
﻿Norveç’ten Rus balıkçılara kısıtlama  
﻿Norveç’ten Rus balıkçılara kısıtlama  
﻿Norveç’ten Rus balıkçılara kısıtlama  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.