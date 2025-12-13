TFF 1. Lig’in 17. haftasında küme düşme bölgesinin hemen üstünde yer alan Sarıyer, İstanbulspor’u Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda konuk etti. Maçta ilk pozisyon İstanbulspor'dan geldi. 2'de Loshaj’ın ara pasında sol tarafta topla buluşan Krstovski’nin ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda direkten dönen meşin yuvarlak kaleci Alperen'de kaldı. Sarıyer 40'ta öne geçti. Regattin’in sol taraftan ortasında Fatih’in uzak direkten kale alanına kafayla çevirdiği topu Camara ağlara gönderdi. Maçın ilk yarısı 1-0 Sarıyer'in üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Sarıyer defansta kalmayı tercih etti. Bu da onlara pahalı patladı. 78'de Loshaj’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda uzak direkte Duran Şahin’in kafa vuruşunda kaleci Alperen gole engel oldu. Pozisyonun devamında Duran’ın sağ ayağıyla dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu ve skora denge geldi. Sarıyer golün şokunu atlatamadan ikinci kez filelerinden topu çıkardı. 85'te Loshaj’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı içinde Mustafa Sol’un kafa vuruşunda top filelere gitti. Karşılaşma 2-1 İstanbulspor'un galibiyetiyle sona erirken Sarıyer 17 puanda kaldı. İstanbulspor ise puanını 21 yaptı.