TFF 1. Lig’in 16. haftasında İstanbulspor, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmada ilk atak İstanbulspor'dan geldi. 8'de Loshaj’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Emir Kaan’ın yakın direkte yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti. 17'de konuk takım öne geçti. Uğur Çiftçi’nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Emirhan Başyiğit’in yakın direkten kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. Bu dakikadan sonra İstanbulspor baskısını arttırdı. 42'de ceza sahası dışında topla buluşan Sambissa’nın sağ çaprazdan sol ayağıyla sert şutunda kaleci Göktuğ, yakın köşeye yönelen meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. İlk yarı 1-0 sona erdi.

58'de İstanbulspor beraberliği yakaladı. Loshaj’ın sağ taraftan ortasında kaleci Göktuğ’un elinden kaçırdığı topu kale alanında bulunan Sambissa, sol köşeden ağlarla buluşturdu. 62'de savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Bekir’in ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci İsa yakın direkte yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi. 80'de Sivasspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Mustafa Sol, hemen gerisindeki Vefa’ya pasını çıkardı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlara gitti. Karşılaşma bu golle 2-1 sona erdi.