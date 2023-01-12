İstanbulspor transferde hız kesmiyor

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Adana Demirspor’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardığımız Mahamadou Ba, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan sözleşmeye imzasını attı." ifadeleri yer aldı.

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