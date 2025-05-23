İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz görevden ayrıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz görevden ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Uğur Okulları İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Osman Zeki Korkmaz İstanbulspor'dan ayrıldığını kendi hesabında duyurdu.

VEDA MESAJI YAYINLADI

Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu bir veda değil, sarı-siyah ailemin ihtiyacı olduğunu düşündüğüm enerji ve motivasyon değişimi için yeni bir adımdır. İstanbulspor ailesiyle birlikte geçirdiğim tüm bu süreç boyunca, öncelikle sarsılmaz desteğini her zaman yanımda hissettiğim kıymetli büyüğüm ve başkanım Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu'na ve tüm İstanbulspor ailesine şükranlarımı sunarım. Bu sezon sıklıkla söylediğim gibi, İstanbulspor için artık her şey daha iyi olacaktır. Ve bu tarihi arma, nefes aldığım müddetçe kalbimin en özel yerinde kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan İstanbulspor, play-off birinci turunda konuk ettiği Boluspor'a 2-1 yenilerek elenmişti.

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