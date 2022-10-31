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  • Videoda yerde yatan futbolcuya tekme attığı görülen Jesus için flaş açıklama. İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz gerçeği söyl

Videoda yerde yatan futbolcuya tekme attığı görülen Jesus için flaş açıklama. İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz gerçeği söyledi

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 5-2 yendiği maç sonrasında sosyal medyaya düşen bir video ortalığı karıştırdı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 15:54
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İstanbulspor'lu futbolcu gerçeği açıkladı: Jesus bana tekme attı ama...

Videoda yerde yatan futbolcuya tekme attığı görülen Jesus için flaş açıklama. İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz gerçeği söyledi
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İstanbulspor forması giyen İbrahim Yılmaz, Fenerbahçe maçında Jorge Jesus ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Mücadelede kenarda sakatlık geçirdiği anlarda Jesus ile fotoğrafı özellikle sosyal medyada deneyimli teknik adamın kendisine tekme attığı şeklinde yorumlanan ve tepkilere yol açan İbrahim Yılmaz böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Yılmaz, "Önemsiz bir durum, şaka yoluyla (Jesus'un tekme hareketi) yapılan bir hareket. Sonrasında da başımı okşadı zaten. Büyütülecek bir durum yok." dedi.

İŞTE SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRAN O FOTĞRAF:

 

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