﻿İstanbulspor-Ankaragücü: 90+2'de gelen zafer

Karşılaşmadaki ilk önemli atak, 11. dakikada konuk ekip MKE Ankaragücü'nden geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sol ayağıyla çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.

16. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Önündeki boş alanı katederek ceza sahası önüne kadar gelen Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı ara pasla sağ çaprazda bekleyen Emre Kılınç'la buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top, yan direğe de çarparak ağlarla buluştu: 0-1

28. dakikada MKE Ankaragücü'nde Taylan Antalyalı, topu bu kez Beridze'yle buluşturdu. Bu oyuncunun topuk pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Emre Kılınç, şutunu çekti. Kaleci Jensen topu kontrol etti.

39. dakikada sarı-lacivertli ekip yine etkili geldi. Ceza sahası içindeki Emre Kılınç, defans oyuncusunu çalımla geçmeye çalışırken seken top Sowe'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktasından vuruşunda, kaleci Jensen gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle bitti.

55. dakikada İstanbulspor atağında sol kanattan İbrahim Yılmaz'ın yerden altı pasa gönderdiği ortaya kaleci Gökhan Akkan çıkıp topu almak istedi. Ancak Oğuz Ceylan'ın ayağına çarpan top havalandı ve arka direğe doğru yükseldi. Orada Ethemi rakibinin üstünde yükselerek kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdiB 1-1.

Ankaragücü 90+2'de öne geçti. Sol kanattan Jese'nin yerden gönderdiği ortaya ceza sahasında boş pozisyonda olan Ali Sowe şutunu attı kaleciden seken topa yine Sowe dokundu ve maçın skorunu ilan etti.

Ankaragücü böylece ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.