İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor

“Çok önemli, dikkate alınması gereken modeller güncellendi ve buna göre ICON gece güncellemesi yarın akşam ve gece saatlerinde #İstanbul için kuvvetli bir gök gürültülü sağanak yağış göstermeye devam ediyor tabi ki tek ICON değil çözünürlüğü yüksek sınırlı alan modellerinin neredeyse hepsi aynı fikirde başta Hermes/WRF olmak üzere. Tek buralar riskli değil Doğu Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu içinde yerel olarak aynı riskler söz konusu. Yarın dediğim gibi radar takibi yapıp uyarmam gereken bir durum olduğunda buradan ek uyarılar yapacağım bu sebeple bir gözünüz burada olsun.”