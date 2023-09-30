İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor

İstanbul için süper hücre alarmı verildi. Hafta sonu için plan program yapmamakta fayda var. Karadeniz’den üzerimize doğru geliyor. Resmen her yer göl olacak. İşte konuya ilişkin detaylar…

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 1
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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 2

Bu yıl yaz mevsiminde son zamanların en sıcak günlerini yaşadık. İlk olarak El Nino ardından da Eyyam-ı Bahur sıcak hava dalgaları tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Özellikle de temmuz ve ağustos aylarında sıcaklık rekorları kırıldı.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 3

Milyonlarca vatandaş dört gözle kuraklıktan kurtulmayı beklerken yağışlara ilişkin müjdeli haber verildi. Lakin son yapılan açıklamalara göre İstanbul’u süper hücre vuracağı öğrenildi. İşte konuya ilişkin detaylar…

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 4

İSTANBUL İÇİN SEL RİSKİ

Sosyal medya hesabı üzerinden hava durumuna ilişkin paylaşımlarda bulunan hava durumu sayfası, incelediği haritalar kapsamında İstanbul’da sel riskinin olduğunu açıkladı.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 5

Öte yandan öğle saatlerinde yapılan güncellemeye göre sabah saatlerindeki verilerden daha fazla risk olduğunu açıkladı. Yağışların bir anda İstanbul’u vuracağını açıklayan sayfa, cumartesi ve pazarı işaret etti.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 6

KARADENİZ’DEN İSTANBUL’A SAĞANAK GELİYOR

Normallerin üstünde sıcaklığa sahip olan Karadeniz'de sığ bir alçak basınç oluşması sonucu İstanbul’u sağanakların beklediğini ifade eden sayfa, şu bilgileri aktardı:

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 7

“Çok önemli, dikkate alınması gereken modeller güncellendi ve buna göre ICON gece güncellemesi yarın akşam ve gece saatlerinde #İstanbul için kuvvetli bir gök gürültülü sağanak yağış göstermeye devam ediyor tabi ki tek ICON değil çözünürlüğü yüksek sınırlı alan modellerinin neredeyse hepsi aynı fikirde başta Hermes/WRF olmak üzere. Tek buralar riskli değil Doğu Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu içinde yerel olarak aynı riskler söz konusu. Yarın dediğim gibi radar takibi yapıp uyarmam gereken bir durum olduğunda buradan ek uyarılar yapacağım bu sebeple bir gözünüz burada olsun.”

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 8

30 Eylül 2023 hava durumu raporu. Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Adana, Bolu, Çanakkale, Hatay, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Yalova, Düzce, Karabük ve Osmaniye için "sarı" alarm verdi. İşte illerimizde beklenen hava durumu...

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 9

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 10

MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyinde, Çanakkale’nin doğusunda, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu. Isparta, Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 11

17 İL İÇİN "SARI" ALARM

Meteoroloji İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Adana, Bolu, Çanakkale, Hatay, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Yalova, Düzce, Karabük ve Osmaniye için "sarı" alarm uyarısında bulundu.

Yağışların Marmara'da 06.00-12.00 arasında beklendiği bildirildi.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 12

HAVA SICAKLIĞI BATIDA DÜŞÜYOR

Sıcaklığın batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 13

İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 14

ANKARA: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 15

İSTANBUL: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 16

İZMİR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 17

BURSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 18

KOCAELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 19

EDİRNE: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 20

SAKARYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 21

A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 22

DENİZLİ: 27 Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 23

MUĞLA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 24

ADANA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 25

ANTALYA: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 26

HATAY: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 27

MERSİN: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 28

ESKİŞEHİR: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 29

KONYA: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 30

SİVAS: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 31

BOLU: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 32

KASTAMONU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 33

ZONGULDAK: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 34

SİNOP: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 35

SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 36

TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 37

ERZURUM: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 38

KARS: 20, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 39

MALATYA: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 40

VAN: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 41

DİYARBAKIR: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 42

GAZİANTEP: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 43

SİİRT: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

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İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor 44

ŞANLIURFA: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

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