İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor

İstanbul için süper hücre alarmı verildi. Hafta sonu için plan program yapmamakta fayda var. Karadeniz’den üzerimize doğru geliyor. Resmen her yer göl olacak. İşte konuya ilişkin detaylar…
Bu yıl yaz mevsiminde son zamanların en sıcak günlerini yaşadık. İlk olarak El Nino ardından da Eyyam-ı Bahur sıcak hava dalgaları tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Özellikle de temmuz ve ağustos aylarında sıcaklık rekorları kırıldı.
Milyonlarca vatandaş dört gözle kuraklıktan kurtulmayı beklerken yağışlara ilişkin müjdeli haber verildi. Lakin son yapılan açıklamalara göre İstanbul’u süper hücre vuracağı öğrenildi. İşte konuya ilişkin detaylar…
İSTANBUL İÇİN SEL RİSKİ
Sosyal medya hesabı üzerinden hava durumuna ilişkin paylaşımlarda bulunan hava durumu sayfası, incelediği haritalar kapsamında İstanbul’da sel riskinin olduğunu açıkladı.
Öte yandan öğle saatlerinde yapılan güncellemeye göre sabah saatlerindeki verilerden daha fazla risk olduğunu açıkladı. Yağışların bir anda İstanbul’u vuracağını açıklayan sayfa, cumartesi ve pazarı işaret etti.
KARADENİZ’DEN İSTANBUL’A SAĞANAK GELİYOR
Normallerin üstünde sıcaklığa sahip olan Karadeniz'de sığ bir alçak basınç oluşması sonucu İstanbul’u sağanakların beklediğini ifade eden sayfa, şu bilgileri aktardı:
“Çok önemli, dikkate alınması gereken modeller güncellendi ve buna göre ICON gece güncellemesi yarın akşam ve gece saatlerinde #İstanbul için kuvvetli bir gök gürültülü sağanak yağış göstermeye devam ediyor tabi ki tek ICON değil çözünürlüğü yüksek sınırlı alan modellerinin neredeyse hepsi aynı fikirde başta Hermes/WRF olmak üzere. Tek buralar riskli değil Doğu Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu içinde yerel olarak aynı riskler söz konusu. Yarın dediğim gibi radar takibi yapıp uyarmam gereken bir durum olduğunda buradan ek uyarılar yapacağım bu sebeple bir gözünüz burada olsun.”
30 Eylül 2023 hava durumu raporu. Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Adana, Bolu, Çanakkale, Hatay, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Yalova, Düzce, Karabük ve Osmaniye için "sarı" alarm verdi. İşte illerimizde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ
Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyinde, Çanakkale’nin doğusunda, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu. Isparta, Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
17 İL İÇİN "SARI" ALARM
Meteoroloji İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Adana, Bolu, Çanakkale, Hatay, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Yalova, Düzce, Karabük ve Osmaniye için "sarı" alarm uyarısında bulundu.
Yağışların Marmara'da 06.00-12.00 arasında beklendiği bildirildi.
HAVA SICAKLIĞI BATIDA DÜŞÜYOR
Sıcaklığın batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
BURSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SAKARYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ: 27 Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MUĞLA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ADANA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
HATAY: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SİVAS: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
BOLU: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ERZURUM: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KARS: 20, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MALATYA: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
VAN: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DİYARBAKIR: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu.
GAZİANTEP: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SİİRT: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu.
ŞANLIURFA: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu.