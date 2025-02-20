İstanbul’u pembe bulutlar kapladı. Nedeni hiç de sanılan gibi çıkmadı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul'da gece saatlerinde Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerinde gökyüzünde pembe bulut kümeleri ortaya çıktı.

Göz alıcı bir görüntü yaratan pembe bulutların kar yağışı nedeni ile oluştuğu iddia edildi. Ancak bu kartpostallık görüntülerin nedeni farklı çıktı.

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PEMBE GÖKYÜZÜNÜN NEDENİ BELLİ OLDU

İstanbul'da gökyüzünde görülen pembe bulutların nedeni belli oldu. Bu görüntülerin ise Galatasaray stadındaki çalışmalardan kaynaklanan ışık yansıması ile ortaya çıktığı öğrenildi.

Kar yağışı sonrası gökyüzünde ortaya çıktığı sanılan pembe bulutlar, vatandaşlar arasında heyecana yol açtı. Ancak olayın herhangi bir doğa olayı olmadığı, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray stadındaki çim ısıtma çalışmalarından kaynaklı bulutlara vuran ışık olduğu öğrenildi.

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VATANDAŞLAR CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLEDİ

Bulutlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

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