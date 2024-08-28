İstanbul’u sağanak vurdu. Bardaktan boşalırcasına yağdı

Meteoroloji’nin uyarıları sonrası İstanbul’u bir kez daha sağanak yağış vurdu. Dün gerçekleşen yağış sonrası bugün de kuvvetli yağış gerçekleşti. Meteoroloji İstanbul’un da aralarında olduğu çok sayıda kentte sağanak yağışın 5 gün sürmesini bekliyor.

İstanbul’da sağanak yağış nedeniyle bazı semtlerde cadde ve sokakları su bastı. Taksim’de kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan bazı semtlerde dolu yağdığı öğrenildi.

METEOROLOJİ’DEN UYARI GELDİ

Meteoroloji İstanbul konusunda uyarılar yaptı. Meteoroloji, saat 10.00 ile 15.00 arasında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.