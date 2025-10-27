Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'sarı kod' uyarısı yayımlayarak ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı.

Yağış ve kuvvetli rüzgâr, akşam saatlerinden itibaren özellikle Avrupa Yakası’nda etkisini artırdı. İşlerinden çıkarak evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, rüzgâr ve yağış nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı.

D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde oluşan yoğunlukta araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Kağıthane'de seyir halindeki sürücülerin yağış nedeniyle görüş açısı düştü. Taksim Meydanı’nı ziyaret eden kişiler ise hızla etkisini arttıran yağmurdan kaçtılar. Arnavutköy'de ise kuvvetli rüzgar ve yağış sebebiyle pazarları su bastı.

YAĞIŞ NEDENİYLE HAVALİMANI'NDA UÇAKLAR HAVADA TUR ATIYOR

İstanbul Havalimanı'nda da sağanak yağış etkili olurken, Cümülonimbus (CB) olarak adlandırılan kötü hava şartlarına ve yıldırımlara neden olan bulutlar nedeniyle uçaklar havada tur atıyor.

CB bulutlarına yakalanmamak isteyen pilotlar havada tur atmak zorunda kaldı.

Pilotlar, hava trafiğiyle ilgili kontrollerde gördükleri olumsuz hava koşulları olduğunu koordinatlar konusunda bilgi veriyor.