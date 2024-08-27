İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu

İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / ANKA

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, kenti olumsuz etkiledi. Taksim'de caddeler suyla kaplanırken, araçlar trafikte zor anlar yaşadı. Mısır Çarşısı'nın girişi su altında kalınca esnaf zor anlar yaşadı.

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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağışlar, İstanbul’un bazı bölgelerinde etkili oldu ve birçok yerde su birikintileri meydana geldi.

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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 2

Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, özellikle Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Sarıyer'de trafik yoğunluğuna yol açtı.

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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 3

D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda sürücüler su birikintileri nedeniyle zorlandı. Zincirlikuyu ile Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde motosiklet sürücüleri köprü altlarına sığındı.

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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 4

Turistik bölgelerde, Sultanahmet’te bazı turistler yağmurdan korunmak için ağaç altlarına ve seyyar satıcıların tentelerine yöneldi, diğerleri ise yağmur altında fotoğraf çekti.

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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 5

Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bakırköy'deki yağışlar caddelerde su birikintilerine neden olurken, Dolmabahçe Tüneli Maçka çıkışındaki rögarlar tıkanınca ekipler müdahale etmek zorunda kaldı.

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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 6

Ayrıca, Avrupa Yakası'nın bazı bölgelerinde su baskını ihbarları yapıldı.

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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 7

Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarındaki seferler iptal edildi.

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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 8

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler bir süre Eminönü-Bağcılar arasında yapılırken, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Küçükpazar-Alibeyköy Cep Otogarı arasında seferler devam etti.

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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 9

Meteoroloji yetkilileri, özellikle kentin kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını belirtti.

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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 10

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 11
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 12
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 13
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 14
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 15
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 16
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 17
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 18
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 19
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 20
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 21
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 22
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 23
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 24
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 25
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 26
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 27
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 28
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 29
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 30
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 31
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 32
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 33
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 34
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 35
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 36
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 37
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 38
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 39
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 40
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 41
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 42
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 43
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 44
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 45
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 46
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 47
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 48
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İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu 49
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