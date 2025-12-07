İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ıslanan yollarda kaza kaçınılmaz oldu. Eyüpsultan’da, TEM Otoyolu’nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay nedeniyle otoyolun iki şeridi trafiğe kapatıldı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

YOL KAPALI KALDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araç geçişleri bir süre kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.