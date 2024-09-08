İstanbul'u sel vurdu etraf göle döndü. Meteoroloji uyarmıştı

"DUVAR ÇÖKTÜ, HEPSİ İÇERİ GİRDİ"
Evini su basan Ünal Aburşu, "Sabah yatıyorduk, uykudaydık. Bir anda yağmur bastırınca eşim kaldırdı. Bahçeye çıktım. Bahçedeki su komple içeri girdi. Çoluğu, çocuğu hepsini dışarı attım ondan sonra kendim içeride kaldım. Duvar çöktü direk sırtıma doğru. Oradan kendimi içeri atınca su olduğu gibi içeri girdi. Eşya falan kalmadı. Mobilyalar, yatak odası, çocuk odası, her şey komple bitik. Yan taraftaki su basınç yaptı, duvar çöktü hepsi içeri girdi. Geliyordu su ben temizliyordum zaten, duvar çöktükten sonra ben içeri girmek zorunda kaldım. Kapıyı açınca komple içeri su girdi" ifadelerini kullandı.