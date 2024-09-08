İstanbul'u sel vurdu etraf göle döndü. Meteoroloji uyarmıştı

"YAĞMURUN GÜCÜYLE CAM KENDİ AÇILDI VE İÇERİ SU BASTI"

Evini su basan Hakan Şimşek ise, "Yağmur yağınca rögar patladı. Evde camlar açıktı, bütün pis su evin içine bastı. Çok hasarımız var, hastamız vardı. Onu da zor çıkardık. Şu an yardım eden de yok. Yapacak bir şey yok, kendi imkanlarımızla temizliyoruz. Bütün odaları su bastı, eşyaların hepsi gitti" ifadelerini kullandı.