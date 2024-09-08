İstanbul'u sel vurdu etraf göle döndü. Meteoroloji uyarmıştı

İstanbul'u sel vurdu etraf göle döndü. Meteoroloji uyarmıştı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sağanak yağış İstanbul'da etkisini gösterdi. Etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle dönerken, arabalar yağmur suyuyla dolan caddede zor anlar yaşadı. Ev ve iş yerlerini ise su bastı.

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İstanbul'u sel vurdu etraf göle döndü. Meteoroloji uyarmıştı 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarından sonra İstanbul'da sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve araç sürücüleri sağanak yağış sebebiyle zor anlar yaşadı.

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İstanbul'u sel vurdu etraf göle döndü. Meteoroloji uyarmıştı 2

Yağış Avrupa Yakasında Esenler, Bağcılar, Eyüpsultan ve İstanbul Boğazı hattında etkisini gösterirken, Anadolu Yakasında ise Ümraniye, Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinde etkisini gösterdi. Yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler yolda kalırken, Esenler'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar alt geçitlere sığındı. Bağcılar yan yolda otobüs ve dolmuşlar ilerlemekte güçlük çekti.

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İstanbul'u sel vurdu etraf göle döndü. Meteoroloji uyarmıştı 3

Eyüpsultan'da ise bir evi tamamen su bastı. Boğaz hattında da etkili olan yağış sebebiyle 15 Temmuz Şehitleri köprüsü görünmez hale gelirken balıkçılar avlanmaya devam etti. Ümraniye'de ise birçok ev sular altında kaldı.

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İstanbul'u sel vurdu etraf göle döndü. Meteoroloji uyarmıştı 4

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GÖRÜNMEZ HALE GELDİ

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde de sağanak yağış etkisini gösterdi. İstanbul boğazı çevresinde aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez hale geldi. Olta balıkçıları, balık tutmaya devam ederken sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ise yağmura aldırmadan yürüyüşlerini sürdürdü.

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İstanbul'u sel vurdu etraf göle döndü. Meteoroloji uyarmıştı 5

GAZİOSMANPAŞA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Sabah saatlerinde aniden etkili olan sağanak yağış sebebiyle Gaziosmanpaşa Mevlana mahallesinde yollar sular altında kaldı. Bir araç yolda kaldı. Küçükköy mahallesinde ise, aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle caddeler yağmur suyuyla doldu taştı. Araçlar sağanak yağış sebebiyle yağmur suyuyla dolan caddede ilerleyemedi.

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İstanbul'u sel vurdu etraf göle döndü. Meteoroloji uyarmıştı 6

"DUVAR ÇÖKTÜ, HEPSİ İÇERİ GİRDİ"

Evini su basan Ünal Aburşu, "Sabah yatıyorduk, uykudaydık. Bir anda yağmur bastırınca eşim kaldırdı. Bahçeye çıktım. Bahçedeki su komple içeri girdi. Çoluğu, çocuğu hepsini dışarı attım ondan sonra kendim içeride kaldım. Duvar çöktü direk sırtıma doğru. Oradan kendimi içeri atınca su olduğu gibi içeri girdi. Eşya falan kalmadı. Mobilyalar, yatak odası, çocuk odası, her şey komple bitik. Yan taraftaki su basınç yaptı, duvar çöktü hepsi içeri girdi. Geliyordu su ben temizliyordum zaten, duvar çöktükten sonra ben içeri girmek zorunda kaldım. Kapıyı açınca komple içeri su girdi" ifadelerini kullandı.

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İstanbul'u sel vurdu etraf göle döndü. Meteoroloji uyarmıştı 7

"YAĞMURUN GÜCÜYLE CAM KENDİ AÇILDI VE İÇERİ SU BASTI"

Evini su basan Hakan Şimşek ise, "Yağmur yağınca rögar patladı. Evde camlar açıktı, bütün pis su evin içine bastı. Çok hasarımız var, hastamız vardı. Onu da zor çıkardık. Şu an yardım eden de yok. Yapacak bir şey yok, kendi imkanlarımızla temizliyoruz. Bütün odaları su bastı, eşyaların hepsi gitti" ifadelerini kullandı.

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İstanbul'u sel vurdu etraf göle döndü. Meteoroloji uyarmıştı 8

YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 26°. Yarın için İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 29°. 10 Eylül 2024 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 11 Eylül 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 29°.

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İstanbul'u sel vurdu etraf göle döndü. Meteoroloji uyarmıştı 9
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İstanbul'u sel vurdu etraf göle döndü. Meteoroloji uyarmıştı 10
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İstanbul'u sel vurdu etraf göle döndü. Meteoroloji uyarmıştı 11
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