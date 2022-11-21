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Ata Demirer bakın İstanbul'daki hangi fiyatlara isyan etti

Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, İstanbul'daki nar suyu fiyatlarının farklılığına isyan etti.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 17:52
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İstanbul'u semt semt dolaşan Ata Demirer hangi fiyatlara isyan etti

Ata Demirer bakın İstanbul'daki hangi fiyatlara isyan etti
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Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşı canından bezdirdi. Temel gıdada iğneden ipliğe bütün ürünlere neredeyse her gün gelen zam durdurulamıyor.

Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer de İstanbul'daki nar suyu fiyatlarına isyan etti. 

Ata Demirer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda nar suyu fiyatlarının farklılığına dikkat çekerek "İstanbul sokaklarında nar suyu içmek isterseniz; Pangaltı’da 20, Karaköy 65, Eminönü 60-70. Nasıl? Neden? Niçin? Neye göre falan. Hiç denemeyin bu soruları faydasız" ifadelerini kullandı.

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