İstanbul'u sis bastı gökdelenler bulutların üstüne çıktı

İstanbul'u sis bastı gökdelenler bulutların üstüne çıktı
Kaynak: AA

İstanbul'u basan sis tablo gibi görüntüler ortaya çıkardı. Gökdelenler bulutları delip, sisin üstüne çıktı.

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İstanbul'u sis bastı gökdelenler bulutların üstüne çıktı 1

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

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İstanbul'u sis bastı gökdelenler bulutların üstüne çıktı 2

Gökdelenler bulutların üzerinde kaldı.

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İstanbul'u sis bastı gökdelenler bulutların üstüne çıktı 3

O görüntüler dronla görüntülendi. Sabahın ilk ışıklarıyla kentin bazı kesimlerinde etkili olmaya başlayan sis, Ümraniye, Silivri, Kartal ve Çekmeköy ile İstanbul Boğazı çevresinde görüldü.

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İstanbul'u sis bastı gökdelenler bulutların üstüne çıktı 4

Ümraniye'de yoğun sis nedeniyle plaza ve gökdelenler gözden kayboldu.

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İstanbul'u sis bastı gökdelenler bulutların üstüne çıktı 5

İstanbul Boğazı'nda ise sis hafif şekilde etkisini gösterdi. Boğaz kıyısındaki yerleşim yerlerinde öbekler halinde sis bulutları görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Beşiktaş civarında puslu hava oluştu.

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İstanbul'u sis bastı gökdelenler bulutların üstüne çıktı 6

Silivri'de ilçe merkezinde etkili olan sis görüş mesafesini kısıtladı. İlçedeki bazı yapılan sis bulutlarının altında kaldı.

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İstanbul'u sis bastı gökdelenler bulutların üstüne çıktı 7

Sis nedeniyle kentin bazı bölgelerinde görüş mesafesi düşerken, hafta sonu olması nedeniyle kent genelinde trafikte bir olumsuzluk yaşanmadı.

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İstanbul'u sis bastı gökdelenler bulutların üstüne çıktı 8
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İstanbul'u sis bastı gökdelenler bulutların üstüne çıktı 9
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