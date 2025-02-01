İstanbul'u sis rehin aldı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'u sis rehin aldı!

Sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde yoğun sis resmen esir aldı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Trafikte araçlar flaşörlerini yakarak ilerledi.

Sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde yoğun sis resmen esir aldı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Trafikte araçlar flaşörlerini yakarak ilerledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Marmara, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesinin olacağı konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 5 ila 10 metreye kadar indirdi. Adeta sis İstanbul'un üzerine çöktü. Öyle ki trafikte araçlar flaşörlerini yakarak ilerlemeye çalıştı. Sisin ise etkisini gittikçe artırdığı görüldü.

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