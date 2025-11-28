Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ile Bilgün Sazak’ın kızı Elif Boyner, bir süre önce şehir hayatından bunalıp dedesinin köyüne yerleşmişti. Elif Boyner tasavvufa yöneldi.

LÜKS HAYATINI GERİDE BIRAKIP KÖYE YERLEŞTİ

Elif Boyner lüks hayatını geride bırakarak Eskişehir’in Sazak köyünde yaşamayı tercih etti. Köydeki yaşamından kesitleri sosyal medyada paylaşan Elif Boyner, def çalıyor ilahiler söylüyor. Boyner’in o anları sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Elif Boyner'in sosyal medyadaki paylaşımlarına; 'Örnek alınası güzel kız', 'Maşallah sana', 'Mükemmelsin Elif' gibi yorumlar yapıldı.