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Ceylan Ertem'den “Başka şehirlere yayılın” tavsiyesi. İstanbul'u terk etmişti

Bir süre önce İstanbul'u terk eden şarkıcı Ceylan Ertem depremden sonra "Neden şehrin ortasında yaşamıyorum? En önemli sebeplerinden biri aslında 24 yıl geçmesine rağmen bu tedirginliğin geçmemesi" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Ertem şimdi de çevresine İstanbul'dan taşınmaları konusunda tavsiye verdi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 12:39
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İstanbul'u terk etmişti! Ceylan Ertem “Başka şehirlere yayılın” çağrısı yaptı 

Ceylan Ertem'den “Başka şehirlere yayılın” tavsiyesi. İstanbul'u terk etmişti
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İstanbul'dan ayrılan ve doğa ile iç içe yaşamaya başlayan Ceylan Ertem, Kahramanmaraş'ı ve beraberinde 10 ili daha yıkan depremden sonra İstanbul'u terk etme sebebine dair açıklama yapmıştı.

Ertem paylaşımında "Ceylan Ertem’in köy hayatı diye haberler çıkmıştı. Neden şehrin ortasında yaşamıyorum? En önemli sebeplerinden biri aslında 24 yıl geçmesine rağmen bu tedirginliğin geçmemesi. İstanbul’da çok acil; yapı denetimleri hızlanmalı ve önlemler arttırılmalı!" demişti.

Ertem son olarak sosyal medyadan 9-6 mesaili çalışmayan çevresine seslendi.

TAŞINMA TAVSİYESİ

Ceylan Ertem paylaşımında "Köylere uzatın elinizi olabiliyorsa başka şehirlere yayılın! İstanbul'un merkezinin sakinleşmeye ihtiyacı var. Yukarıdan bir yerden bakıp kolayca 'taşının' demiyorum. Ama yapabiliyorsanız zaten İstanbul'un kuzeyinde ya da memleketin başka köylerinde/kasabalarında verdiğiniz kiraların yarısını ödeyeceksiniz" dedi.
 

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