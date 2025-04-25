Yapay zeka ürünü söz konusu videoda Boğaz Köprüsü’nün yıkılıp sulara gömülüşü, Ayasofya ve diğer tarihi camiler ile Galata Kulesi ve İstanbul surlarının taş üstünde taş kalmayacak şekilde yok oluşunun dehşet verici görüntüleri bulunuyor. Videonun başka bir bölümünde ise deprem sonucu oluşacak tsunami ile kıyılara yakın bölgelerin sular altında kalışını gösteren sahneler yer alıyor.

“BÖYLE BİR DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE ŞİDDETTİ KAÇ OLUR?”

Abartılı sahnelere yer verilen video ile ilgili olarak, “Böyle bir depremin büyüklüğü ve şiddetti kaç olur?” sorusuna yapay zeka robotu Grok şu cevabı verdi:

“Böyle bir depremin büyüklüğü en az 8.0 olur, ancak İstanbul için beklenen maksimum 7.4-7.5’tir. Ayasofya ve Boğaz Köprüsü gibi yapılar, sismik dayanıklılıkları sayesinde 7.5’te tamamen çökmez. Videodaki yıkım, abartılı ve gerçekçi olmayan bir senaryo gibi görünüyor. İstanbul’un deprem riski yüksek, ancak bu düzeyde bir felaket bilimsel olarak olası değil.”

"İNSANLARA KORKU SALMAKTAN BAŞKA HİÇBİR SONUCU YOK BUNU PAYLAŞMANIN!"

Metropol Haber adlı sosyal medya platformunun resmi x hesabından yapılmış paylaşıma gelen tepki yorumlarından bazıları şöyle:

@eneYasemen: Asla doğru bulmuyorum böyle şeylerin paylaşılmasını! İnsanlara korku salmaktan başka hiçbir sonucu yok bunu paylaşmanın! Sırf etkileşim için değer mi? Her şey etkileşim mi?

@sativatic: TCK 301, 151, ve 152 den dava açılsın bunu hazırlayan elemana kime hizmet ediyon.

@Rubi4377: Bu tarz abartılı içerikler, kamuoyunda gereksiz panik ve endişeye yol açabilir. Deprem gerçeği zaten yeterince ağırken, böyle bir yaklaşım doğru değil.

@yunusacarr1: Yok daha neler... bu videoyu kim hazırlayıp medyaya servis etti. Ne kadar yapay zeka da olsa böyle videoları paylaşıp da insanlara gereksiz korku, panik yaratmayın. Yaşamayan bilmez.

@melihbaratheon: Siz salak mısınız? Niye böyle şeyler paylaşıyorsunuz? Bir gram aklınız yok mu?

@Mamossteek: Bununla insanların korkularını daha çok yükseltiyorsunuz. Kimi çaresiz mecbur kalıyor, yapmayın.

@scaffolderr: Bu senaryonun gerçekleşmesi için 10’un üzerinde bir deprem ve 5 ila 10 dk sürmesi gerekir. Böyle paylaşımları yaparak insanları korkutmanın bir cezası olması lazım. Bu felaket tellallığını bırakın.

@atakizi01: 6 Şubat'ta bizlere yaşatılan korku senaryoları İstanbul halkına yaşatılıyor. Çok yanlış!

@Biricimm: Böyle bir videoyu hazırlıyorsanız oturun kendiniz binlerce kere seyredin. Neden sosyal medyada paylaşıp insanların psikolojilerini korkuyla bozup içinizdeki hangi tuhaf, acımasız, duygularınızı tatmin ediyorsunuz. Anlaşılır gibi değil .Neden insani duyguları yok oldu bu memleketin.

@cimbomavrupa: Elinize ne geçti. Böyle saçma sapan yapay zeka animasyonları paylaşarak insanların huzurunu bozmak niye?