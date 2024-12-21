İstanbul'u yarın "Erbain" vuracak. Karın yağacağı net tarih belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Yeni Akit
İstanbul'u yarın "Erbain" vuracak. Karın yağacağı net tarih belli oldu

İstanbul yarın halk arasında “Erbain” ya da "Zemherin" olarak bilinen kış mevsiminin en soğuk günlerinin etkisi altına girecek. Dondurucu soğuklar 9 gün sürecek. İstanbul'a kar yarın 15 Ocak'ta yağacağı açıklandı.

İstanbul'da kışın en soğuk dönemlerinden biri olarak bilinen "Erbain" yaklaşıyor. Halk arasında "Zemherin" ya da "Erbain Fırtınası" gibi isimlerle anılan bu dönem, yarın başlayacak ve 30 Ocak tarihleri arasında etkili olacak.

Meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre, bu süreçte İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Havalimanının Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, yaptığı açıklamada, İstanbul'da kar yağışının 15 Ocak'a kadar beklenmediğini, ancak bu tarihten sonra kar yağışının başlayabileceğini belirtti.

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Erbain'in yarın birlikte hafta sonundan itibaren sıcaklıklar hızla düşecek. Cumartesi sabahı saat 06.00'dan itibaren şehirde sağanak yağmur geçişleri yaşanacak. Halihazırda 15 derece civarında seyreden sıcaklıkların 10 derecenin altına gerilemesi öngörülüyor.

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Pazar sabahına kadar devam etmesi beklenen yağışlar, aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli olabilecek. Özellikle yağış anında rüzgarın fırtınaya dönüşerek saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Bu sert rüzgarlar, İstanbulluları dikkatli olmaya çağırıyor, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi olaylara karşı tedbir alınması gerektiği uyarısında bulunuluyor.

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Erbain dönemi, yaşlılar ve hassas bireyler için riskli olabilir. Bu nedenle, yetkililer bu dönemde sağlık önlemleri alınmasını öneriyor. Ayrıca, Erbain'in getirdiği soğuk hava dalgası, kış lastiği kullanımı, ısıtma sistemlerinin kontrolü gibi konularda da dikkatli olunmasını gerektiriyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, olası kar yağışı ve fırtına durumları için hazırlıklarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, kar küreme araçlarını hazır tutarken, yolların buzlanmaması için gerekli önlemleri alıyor.

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Vatandaşların, hava durumu uyarılarını dikkate alarak, özellikle yüksek kesimlerde seyahat ederken dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

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