İstanbul'un 16 ilçesine vali atanacak iddiası! Bakanlık'tan açıklama

İktidara yakın Son TV, İçişleri Bakanlığı'nın büyükşehirlerdeki ilçelere vali atanacağına dair hazırlık yaptığını öne sürdü.

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ İLÇELERİ VALİ ATANACAĞI İDDİA EDİLDİ!

İstanbul’un Beşiktaş, Kadıköy, Esenyurt, Kartal, Fatih, Şişli, Ümraniye, Küçükçekmece, Bakırköy, Başakşehir, Eyüpsultan, Beylikdüzü, Sarıyer, Beyoğlu, Beykoz ve Üsküdar gibi yüksek nüfuslu ve stratejik ilçelerine vali unvanıyla görev yapacak yöneticilerin atanması için hazırlık yapıldığı iddiasına dair İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de pilot il olarak başlatılması planlanan uygulamayla beraber büyükşehir ilçelerine artık kaymakam değil, vali kadrosuyla daha tecrübeli yönetici atanmasının hedeflendiği yönündeki iddialara bakanlıktan açıklama geldi.

"SÖZ KONUSU İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen açıklamada, "Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda “sessiz ya da sesli” herhangi bir çalışması yoktur" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı,

"Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, “İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda sessiz sedasız” çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda “sessiz ya da sesli” herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."