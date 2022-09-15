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İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi olacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ, İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Toplamda 8 saati bulacağı söylenen kesintinin sebebi ise planlı bakım çalışması olarak aktarıldı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 14:02
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İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi olacak

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi olacak
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BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre; bugün ve yarın (16 eylül) İstanbul'un 17 ilçesinde bakım çalışması nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Planlı yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle kesintilerin süresinin 8 saat süreceğini ifade edildi. 

BEDAŞ, ELEKTRİK KESİLECEK İLÇELERİ SIRALADI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’nin duyurduğu ve bugün elektriklerin kesik olacağı ilçeler şöyle:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane.

Yarın ise Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane’de elektrik kesintisi olacak.

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