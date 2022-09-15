İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi olacak

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre; bugün ve yarın (16 eylül) İstanbul'un 17 ilçesinde bakım çalışması nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Planlı yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle kesintilerin süresinin 8 saat süreceğini ifade edildi.
BEDAŞ, ELEKTRİK KESİLECEK İLÇELERİ SIRALADI
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’nin duyurduğu ve bugün elektriklerin kesik olacağı ilçeler şöyle:
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane.
Yarın ise Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane’de elektrik kesintisi olacak.
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