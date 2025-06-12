İstanbul’un 2 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: İHA
İstanbul’un 2 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul’da polis ekipleri 2 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’un Fatih ve Küçükçekmece ilçelerinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 836 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, Fatih ve Küçükçekmece ilçelerinde uyuşturucu ticaretinin gerçekleştirildiği belirlendi. Saha çalışmaları ve fiziki takibin ardından Nişanca, Fevzi Çakmak, Sultan Murat ve Cennet Mahallelerinde tespit edilen adreslere operasyon için düğmeye basıldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda, İ.D., S.S., T.Ş., N.D. ve Ö.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise, 4 kilo 461 gram marihuana, 2 kilo 201 gram kokain, 836 bin 80 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 4 adet akıllı telefon ve 6 bin 595 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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