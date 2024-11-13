İstanbul'un 20 ilçesinin bütçesi belli oldu: Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi zirvede

Düzenleme: Kaynak: Gazete Pencere
İstanbul'un 20 ilçesinin bütçesi belli oldu: Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi zirvede

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 20 ilçenin 2025 yılı mali bütçesini onayladı. 20 ilçe arasında kayyım atanan Esenyurt Belediyesi, 10 milyar 454 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.

İBB Meclisi kasım ayı ikinci oturumunda 20 ilçenin 2025 yılı mali bütçesini ele alındı.

Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapılan oturumda 20 ilçe belediyesinin 2025 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclisten geçti.

Esenyurt Belediyesi'nde 3 görevden almaEsenyurt Belediyesi'nde 3 görevden alma

KAYYUM ATANAN ESENYURT BELEDİYESİ ZİRVEDE

Bütçeleri onaylanan 20 ilçe arasında Esenyurt Belediyesi, 10 milyar 454 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi olarak açıklandı.

Ahmet Özer’in kayyum atanmadan önce aldıkları iptal edildi. Esenyurt’un yararınaydı…Ahmet Özer’in kayyum atanmadan önce aldıkları iptal edildi. Esenyurt’un yararınaydı…

Esenyurt'u; 9 milyar 246 milyon lirayla Bahçelievler, 8 milyar 350 milyon lirayla Başakşehir, 7 milyar 978 milyon lirayla Eyüpsultan, 7 milyar 450 milyon lirayla Esenler, 7 milyar 400 milyon lirayla Ataşehir, 7 milyar 200 milyon lirayla Beykoz, 7 milyar lirayla Arnavutköy, 6 milyar 900 milyon lirayla Bağcılar, 5 milyar 966 milyon lirayla Beşiktaş, 5 milyar 905 milyon lirayla Fatih, 5 milyar 100 milyon lirayla Büyükçekmece, 4 milyar 780 milyon lirayla Beylikdüzü, 4 milyar 776 milyon lirayla Beyoğlu, 4 milyar 200 milyon lirayla Çekmeköy ve Avcılar, 3 milyar 800 milyon lirayla Bakırköy, 3 milyar lirayla Bayrampaşa ve 1 milyar 733 milyon lirayla Çatalca belediyeleri takip etti.

Adalar ise 339 milyon 92 bin lira ile en düşük bütçeli belediye oldu.

Son Haberler
TBMM Karma Komisyon'da dört kamu denetçisi seçildi. CHP'liler oylamaya katılmadı
TBMM Karma Komisyon'da dört kamu denetçisi seçildi. CHP'liler oylamaya katılmadı
İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes yapmayacağız, gazdan ayağımızı çekmeyeceğiz
İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes yapmayacağız, gazdan ayağımızı çekmeyeceğiz
Seçim anketinde AKP ve MHP’ye soğuk duş. Vatandaştan Cumhur İttifakı'na 'Öcalan' tepkisi
Seçim anketinde AKP ve MHP’ye soğuk duş. Vatandaştan Cumhur İttifakı'na 'Öcalan' tepkisi
İstanbul'un 20 ilçesinin bütçesi belli oldu: Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi zirvede
İstanbul'un 20 ilçesinin bütçesi belli oldu: Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi zirvede
İstanbul’da yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90’a yaklaştı
İstanbul’da yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90’a yaklaştı