İstanbul'un 2024 enflasyonu asgari ücreti geçti

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul'un 2024 enflasyonu asgari ücreti geçti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre eylülde perakende fiyatlar yüzde 1,74 artarken, yıllık artış yüzde 55,27 kaydedildi. Enflasyonun, yüzde 30 asgari ücret zammının geçtiği görüldü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2024 Aralık İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, kentte; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,74, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,82 arttı.

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONUN GERİSİNDE KALDI

Önceki yılın aynı dönemine göre fiyat değişimlerini gösteren İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 55,27, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 40,64 arttı. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştı. 2024 yılında İstanbul enflasyonu 55.27, çıktı. Sonuç olarak asgari ücret İstanbul enflasyonunun gerisinde kalmış oldu.

ARALIKTA EN YÜKSEK ARTIŞ KONUT HARCAMALARINDA

Aralıkta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre artış oranı; konut harcamaları grubunda yüzde 4,55, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,34, ev eşyasında yüzde 1,13, giyimde yüzde 1,05, gıdada yüzde 0,93, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,77, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,54 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,15 oldu.

Geçen ay toptan fiyatlarda mensucat grubunda yüzde 4,26, inşaat malzemelerinde yüzde 2,87, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 2,74, kimyevi maddelerde yüzde 1,35, gıda maddelerinde yüzde 1,18 ve madenler grubunda yüzde 0,48 artış yaşanırken, işlenmemiş maddeler grubunda ise yüzde 3,61 azalış görüldü.

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