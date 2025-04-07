İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi! Tam 9 saat sürecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 7 Nisan tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 21 ilçesinde bugün elektirik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı bazı mahallelerde kesinti 9 saate kadar sürerken birçok ilçede ise kesinti 8 saat kadar sürecek.
İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler;
ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAŞAKŞEHİR
BEŞİKTAŞ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ESENLER
ESENYURT
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KÜÇÜKÇEKMECE
SİLİVRİ
ŞİŞLİ
BAHÇELİEVLER
SULTANGAZİ
ZEYTİNBURNU
SARIYER