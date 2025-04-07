İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi! Tam 9 saat sürecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi! Tam 9 saat sürecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'un 21 ilçesinde bugün elektrik kesintisi yaşanacağını ve 9 saate kadar süreceği açıklandı. İşte elektirik kesintisinin yaşanacağı ilçeler...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 7 Nisan tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 21 ilçesinde bugün elektirik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı bazı mahallelerde kesinti 9 saate kadar sürerken birçok ilçede ise kesinti 8 saat kadar sürecek.

77.webpİşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler;

ARNAVUTKÖY

AVCILAR

BAĞCILAR

BAŞAKŞEHİR

BEŞİKTAŞ

BEYLİKDÜZÜ

BEYOĞLU

BÜYÜKÇEKMECE

ÇATALCA

ESENLER

ESENYURT

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

GÜNGÖREN

KÜÇÜKÇEKMECE

SİLİVRİ

ŞİŞLİ

BAHÇELİEVLER

SULTANGAZİ

ZEYTİNBURNU

SARIYER

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