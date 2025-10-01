İstanbul'un 22 ilçesine elektrik kesintisi uyarısı

Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa yakasındaki 22 ilçede, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı elektrik kesintileri yapılacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 2 Ekim Perşembe günü yer yer 8 saati bulabilecek olan kesintilere ilişkin bilgileri paylaştı. İşte ilçe ilçe tüm detaylar...
BEDAŞ, resmi ve dini bayramlar dışında neredeyse her gün yapılan kesintilerin büyük oranda bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklandığını açıkladı.

KESİNTİLER HANGİ İLÇELERİ KAPSIYOR?

Bu kapsamda 2 Ekim 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerindeki bazı noktalara elektrik verilemeyecek.

KESİNTİLER KAÇ SAAT SÜRECEK?


Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

arnavutkoy.jpg

arnavutkoy-2.jpg

arnavutkoy-3.jpg

arnavutkoy-4.jpg

atalca.jpg

avcilar.jpg

bagcilar.jpg

bagcilar-2.jpg

bagcilar-3.jpg

bagcilar-4.jpg

bahcelievler.jpg

bahcelievler-2.jpg

bakirkoy.jpg

bakirkoy-2.jpg

basaksehir.jpg

basaksehir-2.jpg

basaksehir-3.jpg

basaksehir-4.jpg

basaksehir-5.jpg

basaksehir-6.jpg

besiktas.jpg

beylikduzu.jpg

beylikduzu-2.jpg

buyukcekmece.jpg

buyukcekmece-2.jpg

buyukcekmece-3.jpg

esenler.jpg

esenyurt.jpg

esenyurt-2.jpg

eyupsultan.jpg

eyupsultan-2.jpg

eyupsultan-3.jpg

fatih.jpg

fatih-2.jpg

fatih-3.jpg

fatih-4.jpg

fatih-5.jpg

fatih-6.jpg

gazisomanpasa.jpg

gungoren.jpg

gungoren-2.jpg

kagithane.jpg

kucukcekmece.jpg

kucukcekmece-2.jpg

kucukcekmece-3.jpg

sariyer.jpg

sariyer-2.jpg

sariyer-3.jpg

sariyer-4.jpg

sariyer-5.jpg

silivri.jpg

silivri-2.jpg

silivri-3.jpg

silivri-4.jpg

silivri-5.jpg

sultangazi.jpg

sultangazi-2.jpg

sultangazi-3.jpg

zeytinburnu.jpg

zeytinburnu-2.jpg

