İstanbul'un 22 ilçesine elektrik kesintisi uyarısı

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 22 ilçede, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı elektrik kesintileri yaşanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 2 Ekim Perşembe günü yer yer 8 saati bulabilecek olan kesintilere ilişkin bilgileri paylaştı. İşte ilçe ilçe tüm detaylar...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa yakasındaki 22 ilçede elektrik kesintilerinin yaşanacağını bildirdi.

BEDAŞ, resmi ve dini bayramlar dışında neredeyse her gün yapılan kesintilerin büyük oranda bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklandığını açıkladı.

KESİNTİLER HANGİ İLÇELERİ KAPSIYOR?

Bu kapsamda 2 Ekim 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerindeki bazı noktalara elektrik verilemeyecek.

KESİNTİLER KAÇ SAAT SÜRECEK?



Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.