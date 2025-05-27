İstanbul'un 3 ilçesine 7 saat su verilmeyecek: İSKİ duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'un 3 ilçesine 7 saat su verilmeyecek: İSKİ duyurdu

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerinde çalışma kapsamında bu akşam saat 23.00 ila yarın sabah 06.00'a' kadar su kesintisi yaşanacak.

İstanbul kapsamında süren vana çalışması sebebiyle , Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerinde sular kesilecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu Silivri hattında vana yenileme çalışması yapılacak.

BAZI MAHALLELERE SU VERİLEMEYECEK

Yapılan çalışma nedeniyle bu akşam saat 23.00'ten itaberen başlayacak su kesintileri yarın 06.00'ya kadar sürecek bu kapsamda bazı mahallelere su verilemeyecek.

Su kesintisi yaşanacak mahalleler şöyle;

"Büyükçekmece; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri, Çatalca; Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey mahalleleri, Silivri; Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta üst kotları, Semizkumlar ve Selimpaşa mahalleleri."

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