İstanbul'un 4 ilçesinde işçiler süresiz greve başlıyor

Kartal Belediyesi’nde, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesini kabul etmeyen dört Genel-İş şubesi, ortak bir açıklama yaparak yarın sabahtan itibaren süresiz iş bırakma kararı aldıklarını bildirdi.

BİNA ÖNÜNDE ORTAK AÇIKLAMA

Kartal Belediyesi işçilerinin grevi sürerken, Genel İş Sendikası Genel Merkezi toplu iş sözleşmesinin anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından, İstanbul'daki dört Genel-İş şubesi, Kartal Belediyesi binası önünde bir araya gelerek ortak bir açıklama gerçekleştirdi.

"4 KASIM PAZARTESİ SÜRESİZ İŞ BIRAKACAĞIZ"

Açıklamayı okuyan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, CHP Genel Merkezi ile Genel-İş Sendikası Genel Merkezi'nin imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerini belirtti.

Sözleşmeyi işçilerle hazırladıklarını dile getiren Değirmenci, "Bu sözleşmeyi bizler işçilerle hazırladık, biz imzalayacağız. İrademizin gasbedilmesine karşı 4 şube olarak örgütlü gücümüzle masa tekrar kurulana kadar bu meydanda olacak, 4 Kasım Pazartesi sabahından itibaren süresiz iş bırakacağız. 4 belediyenin de işçileri burada, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Ataşehir. Arkadaşlarımızın desteği tam" ifadelerini kullandı.

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ" SLOGANI ATILDI

Okunan ortak açıklamanın ardından, "Değerli arkadaşlar, hepinize çok büyük sorumluluklar ve görevler düşüyor. Kartal işçisi yalnız bırakılmamalı. O yüzden tüm işçileri, emekçileri ailelerimizle birlikte yarın buraya da katılmaya çağırıyoruz" denildi.

İşçiler, "Birleşe birleşe kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Kartal işçisi yalnız değildir" sloganları atıldı.