İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı

Gözaltına alınan şüphelilerin yağma, iş yeri kurşunlama, silah bulundurma, hürriyetten yoksun kılma, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit ve hakaret gibi suçlara karıştığı tespit edildi.
22-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin Pendik'te patlayıcı mühimmat, Beşiktaş'ta bir iş insanını tehdit etme, Esenyurt'ta 7 farklı iş yerini kurşunlama ve Gaziosmanpaşa'da kişi kaçırma suçlarını işledikleri ortaya çıktı.
Operasyonlarda el bombası, AK-47 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz."