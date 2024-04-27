İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beşiktaş, Esenyurt, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Pendik ilçelerinde "Mahzen-33" adı verilen operasyonlar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 1

Gözaltına alınan şüphelilerin yağma, iş yeri kurşunlama, silah bulundurma, hürriyetten yoksun kılma, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit ve hakaret gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 2

22-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin Pendik'te patlayıcı mühimmat, Beşiktaş'ta bir iş insanını tehdit etme, Esenyurt'ta 7 farklı iş yerini kurşunlama ve Gaziosmanpaşa'da kişi kaçırma suçlarını işledikleri ortaya çıktı.

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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 3

Operasyonlarda el bombası, AK-47 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 4

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz."

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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 5
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 6
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 7
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 8
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 9
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 10
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 11
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 12
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 13
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 14
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 15
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 16
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 17
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 18
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 19
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 20
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 21
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 22
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 23
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 24
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İstanbul’un 5 ilçesinde ‘Mahzen-33’ operasyonu: 16 gözaltı 25
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