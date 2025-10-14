İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki 6 mahallede, yarın 12 saat süreyle su kesintileri yaşanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamada, kesintilerin iyileştirme ve yenileme çalışmalarından kaynaklandığını bildirdi.

Çalışmalar kapsamında Atakent, Tevfikbey, İnönü, Söğütlüçeşme, Halkalı Merkez ve İstasyon mahallelerine yarın 10.00 ile 22.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

İSKİ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkalı Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek iyileştirme ve yenileme çalışmaları sebebiyle 14 Ekim 2025 Salı günü, saat 10.00 ile 22.00 arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler: Küçükçekmece Atakent, Tevfikbey, İnönü, Söğütlüçeşme, Halkalı Merkez ve İstasyon Mahalleleri" ifadelerine yer verildi.