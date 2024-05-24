İstanbul'un 9 AVM'si için mahkeme noktayı koydu. Toplam borç 600 milyon Euro

Ticaret mahkemesi 600 milyon Euro borcu bulunan ve yılda 76 milyon kişi tarafından ziyaret edilen ve ‘Forum’ adını taşıyan 9 AVM için açılan konkordato davasında karar verdi. 1500 mağazanın faaliyet gösterdiği 9 AVM'ye 1 yıl boyunca haciz eşlemi uygulanamayacak.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra kararını açıkladı. Mahkeme, 9 AVM’nin bağlı olduğu 9 şirket dahil toplam 10 şirket için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Mahkeme, komiser heyetinin de görevine devam etmesine karar verdi. Kararda, 3 kişilik komiser heyeti üyelerine aylık 125 bin TL ödenmesine hükmedildi.

Forum AVM’lerin avukatları Hande Yelgin ve Serkan Yelgin "Bugün mahkeme, dosya nezdindeki incelmelerini tamamladı ve 9 AVM sahibi 10 müvekkil firmanın mali verilerinin tutarlı olduğu, sunulan borç ödeme projesinin uygulanabilir olduğunu tespit ederek, alacaklılar ile görüşmelerin tamamlanması ise için 1 yıllık kesin süre verilmesine karar verildi” dedi.

Av. Yelgin açıklamasının devamında “Müvekkil firmaların borçlarının banka borçlarının tamamı özel bankalara, bu bankaların bir kısmı bir kısmı ise yabancı bankalar" dedi.