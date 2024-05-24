İstanbul'un 9 AVM'si için mahkeme noktayı koydu. Toplam borç 600 milyon Euro

Düzenleme: Kaynak: HalkTV
İstanbul'un 9 AVM'si için mahkeme noktayı koydu. Toplam borç 600 milyon Euro

İstanbul'da Marmara Forum ile Forum İstanbul'un da aralarında bulunduğu 9 AVM için açılan konkordato davasında karar çıktı. Ticaret mahkemesi 9 AVM için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Bu kararla birlikte AVM’lere haciz işlemi uygulanamayacak.

Ticaret mahkemesi 600 milyon Euro borcu bulunan ve yılda 76 milyon kişi tarafından ziyaret edilen ve ‘Forum’ adını taşıyan 9 AVM için açılan konkordato davasında karar verdi. 1500 mağazanın faaliyet gösterdiği 9 AVM'ye 1 yıl boyunca haciz eşlemi uygulanamayacak.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra kararını açıkladı. Mahkeme, 9 AVM’nin bağlı olduğu 9 şirket dahil toplam 10 şirket için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Mahkeme, komiser heyetinin de görevine devam etmesine karar verdi. Kararda, 3 kişilik komiser heyeti üyelerine aylık 125 bin TL ödenmesine hükmedildi.

Forum AVM’lerin avukatları Hande Yelgin ve Serkan Yelgin "Bugün mahkeme, dosya nezdindeki incelmelerini tamamladı ve 9 AVM sahibi 10 müvekkil firmanın mali verilerinin tutarlı olduğu, sunulan borç ödeme projesinin uygulanabilir olduğunu tespit ederek, alacaklılar ile görüşmelerin tamamlanması ise için 1 yıllık kesin süre verilmesine karar verildi” dedi.

Av. Yelgin açıklamasının devamında “Müvekkil firmaların borçlarının banka borçlarının tamamı özel bankalara, bu bankaların bir kısmı bir kısmı ise yabancı bankalar" dedi.

form-2.jpg

form-1.jpg

formmm.jpg

1.jpg

Son Haberler
Kripto dünyasının yeni kahramanı BitHero sahada Ekonomi
Kripto dünyasının yeni kahramanı BitHero sahada
Gökyüzünde Türkiye haritası oluştu Yerel Haberler
Gökyüzünde Türkiye haritası oluştu
Kocaeli’de rezalet görüntüler! Asansörde yaptıklarına kimse inanamadı Gündem
Kocaeli’de rezalet görüntüler! Asansörde yaptıklarına kimse inanamadı
Borsa güne düşüşle başladı Ekonomi
Borsa güne düşüşle başladı
Açlık krizleriyle başa çıkmayla ilgili uzmanlar ne öneriyor? Sağlık
Açlık krizleriyle başa çıkmayla ilgili uzmanlar ne öneriyor?
Chris Hemsworth o bulvarın son yıldızı oldu Magazin
Chris Hemsworth o bulvarın son yıldızı oldu
Naci Görür: Acımadan vuracaksın Gündem
Naci Görür: Acımadan vuracaksın