Yağışlar iyi geldi. İstanbul'un barajları son altı ayın zirvesinde

İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını düşürdü. Bazı barajlar kurumu noktasına gelmişti. Doluluk oranı yüzde 35'lerin altına düşerken, yağışlı geçen günlerin ardında barajlardaki su miktarı arttı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi verilerine göre, 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 42,75 oldu. Böylece barajlardaki doluluk oranı son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

İSki verilerine göre barajların doluluk oranları şöyle

Ömerli..........................yüzde 42,5

Darlık...........................yüzde 16,3

Terkos..........................yüzde 15,4

Büyükçekmece............yüzde 12,5

Sazlıdere.....................yüzde 7,8

Alibeyköy.....................yüzde 1,6

Papuçdere..................yüzde 1,6

Elmalı.........................yüzde 1.11

Istrancalar..................yüzde 0,6

Kazandere.................yüzde 0,6