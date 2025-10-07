İstanbul’un barajları tehlikeli seviyeye geldi: Bir tanesi neredeyse kurudu

İstanbul'da barajlardaki su seviyelerinde yaşanan düşüş, kuraklık endişelerini artırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) paylaştığı güncel verilere göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 26,65'e geriledi.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 50.16 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 2.34 ile Kazandere Barajı oldu.

7 Ekim itibarıyla baraj doluluk oranları şu şekilde:

Alibey Barajı yüzde 15.6

Büyükçekmece Barajı yüzde 31.35

Darlık Barajı yüzde 41.24

Elmalı Barajı yüzde 50.16

Istrancalar Barajı yüzde 23.32

Kazandere Barajı yüzde 2.34

Pabuçdere Barajı yüzde 13.2

Sazlıdere Barajı yüzde 29.38

Terkos Barajı yüzde 32.8

Ömerli Barajı yüzde 16.84