İstanbul’un barajlarında son durum: Düşüş devam ediyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar çıkan barajlardaki su seviyesi yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam etti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 30,32 olarak kaydedildi.

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 22,74, Darlık'ta yüzde 44,76, Elmalı'da yüzde 51,77, Terkos'ta yüzde 36,98, Alibey'de yüzde 18,08, Büyükçekmece'de yüzde 34,21, Sazlıdere'de yüzde 32,13, Istrancalar'da yüzde 20,67, Kazandere'de yüzde 2,71, Pabuçdere'de yüzde 18,89 olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 266,53 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı, metrekare başına 348,85 kilogram oldu.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl 417,56 milyon metreküp su alındı.

İSKİ istatistiklerine göre, 25 Eylül itibariyle baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 63,12, 2016'da yüzde 46,11, 2017'de yüzde 55,04, 2018'de yüzde 55,95, 2019'da yüzde 50,92, 2020'de yüzde 38,96, 2021'de yüzde 52,25, 2022'de yüzde 50,20, 2023'te yüzde 23,35, 2024'te yüzde 39,84 ve 2025'te yüzde 30,71 olarak kaydedildi.