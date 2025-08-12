İstanbul’un barajlarındaki doluluk düştü

İstanbul'da etkili olan sıcak havanın etkisiyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 48.3 olarak güncellendi. Su oranlarında dikkat çeken bir azalma görülürken, doluluk oranı yüzde 31.53 olan Alibey Barajı'ndaki kuraklık havadan görüntülendi.

Mega kent İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının ardından geçen hafta aralıklı etkili olan yağmur yağışı barajlara yaramadı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 48.3 oldu. Öte yandan en dolu baraj yüzde 66.1 ile Elmalı Barajı, en az doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 28.05'le Istrancalar oldu.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli yüzde 46.81

Darlık yüzde 59.65

Elmalı yüzde 66.1

Terkos yüzde 53.1

Alibey yüzde 31.53

Büyükçekmece yüzde 47.76

Sazlıdere yüzde 41.93

Istrancalar yüzde 28.05

Kazandere yüzde 34.07

Pabuçdere yüzde 40.91