İstanbul’un barajlarının doluluğu yüzde 30’un altında

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi, yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam etti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 29,87 olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANI

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 21,49, Darlık'ta yüzde 44,09, Elmalı'da yüzde 51,2, Terkos'ta yüzde 36,04, Alibey'de yüzde 17,66, Büyükçekmece'de yüzde 33,7, Sazlıdere'de yüzde 31,51, Istrancalar'da yüzde 21,05, Kazandere'de yüzde 2,41, Pabuçdere'de yüzde 18,11 olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 259,23 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı, metrekare başına 349,42 kilogram oldu. Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl 417,58 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranları şöyle:

İSTANBUL'DA SU TÜKETİMİ

İstanbul'da dün 3 milyon 237 bin metreküp su tüketildi. Şehre verilen suyun 28 bin metreküpü regülatörlerden, 3 milyon 209 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi.