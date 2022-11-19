19 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ukraynalı kadının sözleri sosyal medyayı salladı: İstanbul'un bazı bölgeleri var Somali gibi

Ukraynalı kadının sözleri sosyal medyayı salladı: İstanbul'un bazı bölgeleri var Somali gibi

Ukraynalı kadının Türkiye hakkında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 09:35
Takip Et

İstanbul'un bazı bölgeleri var Somali gibi. Ukraynalı kadının sözleri sosyal medyayı salladı

Ukraynalı kadının sözleri sosyal medyayı salladı: İstanbul'un bazı bölgeleri var Somali gibi
+
Aa
-

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadının açıklamaları gündem oldu.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Ukraynalı kadın, "Çok komik bir şey duydum. Bir kadın 'Ukrayna çok fakir bir ülke' diyor. 'Pardon' dedim. Örneğin İstanbul'un bazı gettolaşmış bölgeleri var Somali gibi... Ayrıca bal kaymağı sadece siz yemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı kadının açıklamaları kısa sürede on binlerce kez izlendi, binlerce paylaşım aldı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
1
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
2
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
3
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
4
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
5
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı
6
﻿Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı
﻿Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
7
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm personel alacak
﻿Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm personel alacak
﻿Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm personel alacak
﻿‘Bilinçsiz antibiyotik kullanımı nedeniyle 100 yıl önceye dönebiliriz’ uyarısı
﻿‘Bilinçsiz antibiyotik kullanımı nedeniyle 100 yıl önceye dönebiliriz’ uyarısı
﻿‘Bilinçsiz antibiyotik kullanımı nedeniyle 100 yıl önceye dönebiliriz’ uyarısı
﻿Konya Çumra SYDV 1 geçici işçi alacak
﻿Konya Çumra SYDV 1 geçici işçi alacak
﻿Konya Çumra SYDV 1 geçici işçi alacak
﻿Devrek SYDV 2 işçi alacak
﻿Devrek SYDV 2 işçi alacak
﻿Devrek SYDV 2 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.