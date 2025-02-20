İstanbul'un bazı ilçeleri kara teslim oluyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'un bazı ilçeleri kara teslim oluyor

İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde bazı bölgelerde yeniden etkili olmaya başladı.

İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde bazı bölgelerde yeniden etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinde aralıklı başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'lara ulaştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı sabah İstanbul'un bazı bölgelerinde yeniden yağmaya başladı. Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da da kar yağışı sabah saatlerinde yeniden etkili olmaya başladı.

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