Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa yakasındaki 13 ilçede, 8 saate kadar çıkabilecek elektrik kesintilerinin yaşanacağını açıkladı. Elektirik kesintisinin nedeni ise bakım ve onarım çalışmaları olarak gösterildi.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

11 Ekim 2025 Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren başlaması beklenen elektrik kesintisi, Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Fatih, Güngören, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerindeki bazı bölgeleri kapsayacak.

İşte elektriğin kesilmesi beklenen bölgeler,