İstanbul'un dev AVM'si savaş alanına döndü tekmeler yumruklar havada uçuştu

İstanbul Avcılar'da Üniversite Mahallesi'ndeki bir AVM'nin zemin katında dolaşan 2 kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Kavga sırasında bir güvenlik görevlisi copla müdahale ederken, şüphelilerden biri de bir restorandan aldığı sandalye ile özel güvenlik görevlilerine vurdu.

İhbar üzerine alışveriş merkezine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolünün ardından, iki şüpheli kişi serbest bırakıldı.

Yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.