İstanbul'un dev AVM'si savaş alanına döndü tekmeler yumruklar havada uçuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar'daki bir alışveriş merkezinde iki kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Arbede de yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Güvenlik görevlilerinin cop ile müdahale ettiği kavgada, şüphelilerden biri sandalye ile saldırdı. Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul Avcılar'da Üniversite Mahallesi'ndeki bir AVM'nin zemin katında dolaşan 2 kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Kavga sırasında bir güvenlik görevlisi copla müdahale ederken, şüphelilerden biri de bir restorandan aldığı sandalye ile özel güvenlik görevlilerine vurdu.

İhbar üzerine alışveriş merkezine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolünün ardından, iki şüpheli kişi serbest bırakıldı.

Yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul'un dev AVM'si savaş alanına döndü tekmeler yumruklar havada uçuştu

İstanbul'un dev AVM'si savaş alanına döndü tekmeler yumruklar havada uçuştu

İstanbul'un dev AVM'si savaş alanına döndü tekmeler yumruklar havada uçuştu

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