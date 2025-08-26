İstanbul'un dev hastanesi satıldı. Ünlü şirket aldı

Türkiye’nin önde gelen sağlık gruplarından MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MLP Care), İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan Özel Medistanbul Hastanesi’ni bünyesine kattı. Medical Park ve Liv Hospital gibi güçlü markaları çatısı altında bulunduran MLP Care, bu devralmayla sağlık sektöründeki büyüme stratejisini bir adım öteye taşıdı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, hastanenin ruhsat devir işlemlerinin 25 Ağustos 2025 tarihinde tamamlandığı açıklandı. Özel Medistanbul Hastanesi, yeni dönemde Özel Medicalpark Tem Hastanesi olarak hizmet verecek. 35 bin metrekarelik kapalı alana sahip hastanenin mevcut 62 yatak kapasitesi, yeni ruhsatla birleştirilerek 150 yatağa çıkarılacak.

Bu genişleme, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor. MLP Care’in bu hamlesi, İstanbul’un hızla gelişen Sultangazi bölgesinde sağlık altyapısını güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sağlık sektöründe son yıllarda hız kazanan birleşme ve satın almalar, rekabeti ve hizmet kalitesini artırıyor.

MLP Care, bu satın almayla portföyünü genişletirken, hasta odaklı hizmet anlayışını yeni hastanesine de taşımayı planlıyor. Özel Medicalpark Tem Hastanesi, modern tıbbi teknolojiler ve uzman kadrosuyla bölge halkına kapsamlı sağlık hizmetleri sunacak. Hastanenin kapasite artışı, özellikle acil servis, yoğun bakım ve uzman poliklinik hizmetlerinde daha fazla hastaya ulaşılmasını sağlayacak.

MLP Care’in bu stratejik hamlesi, Türkiye sağlık sektörünün dinamik yapısını bir kez daha gözler önüne serdi. Şirket, yatırımlarıyla sağlık turizmi ve yerel sağlık hizmetlerinde lider konumunu pekiştirmeyi hedefliyor. Özel Medicalpark Tem Hastanesi’nin yenilenen yapısıyla, İstanbul’un sağlık haritasında önemli bir yer edinmesi bekleniyor.